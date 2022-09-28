Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'dan faiz açıklaması geldi.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin sıkı para politikasının büyümeyi zayıflatmasına rağmen enflasyonu kontrol altına almak için faizleri artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.



Lagarde "Enflasyonu orta vadedi yüzde 2 seviyesine geri döndürmeliyiz ve bunun için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Şu anda yapmamız gereken faizleri önümüzdeki birkaç toplantıda artırmaya devam etmek" dedi.



Lagarde ilk hedefin ekonomik büyümeyi desteklemeyen ya da küçülmeye neden olmayan nötr faiz seviyesine ulaşmak olduğunu söyledi.



Avrupa Merkez Bankası, bu ayki toplantısında politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltmişti.

Euro Bölgesi’nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 9,1'e çıkarak rekor kırdı. Enflasyon 15 AB ülkesinde çift hanede.