Avrupa Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün olağanüstü toplantı yapma kararı aldı.



ECB'nin faizleri belirleyen yönetim kurulu, bugün tahvil piyasalarında son günlerde görülen satışları değerlendirmek üzere takvimde olmayan bir toplantı yapacak.



ECB'nin geçen hafta bir dizi faiz artırımı gerçekleştirileceği yönünde taahhütte bulunmasının ardından tahvil getirileri keskin şekilde yükseldi.



Almanya ile başta İtalya olmak üzere, borç sahibi ülkelerin tahvil getirileri arasındaki fark iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini gördü.

