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Avrupa Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı sonrası açıklama

Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu mevcut piyasa koşullarını değerlendirmek üzere takvimde olmayan bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, varlık alım programındaki yatırım yönlendirmesinde esneklik uygulanacağı belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 15.06.2022 - 09:10 | Son Güncelleme : 15.06.2022 - 15:31

Avrupa Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı sonrası açıklama

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföyünde yapılacak yeniden yatırım yönlendirmesinde esneklik uygulanacak" denildi.

ECB'nin geçen hafta bir dizi faiz artırımı gerçekleştirileceği yönünde taahhütte bulunmasının ardından tahvil getirileri keskin şekilde yükseldi.

Almanya ile başta İtalya olmak üzere, borç sahibi ülkelerin tahvil getirileri arasındaki fark iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini gördü.

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