Avrupa’da siyasi çıkmaz dolara yaradı

Dolar endeksi 102 civarında seyrederek, Nisan 2025'ten bu yana en güçlü seviyelerine yakın kaldı. Euro ise Avrupa genelinde artan siyasi belirsizlik ve mali kaygılar nedeniyle baskı altındaydı. Ortak para birimi, Fransa 'daki yüksek borç ve siyasi çıkmaz endişeleriyle dün yüzde 0,8'e kadar değer kaybetti.

İspanya 'daki erken seçim de olumsuzlukları artırdı. Dolar ayrıca, uzun vadeli ABD tahvil getirilerinin yirmi yıldan fazla bir süredir en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla birlikte yükselen Hazine tahvil getirilerinden de destek buldu. Bu hareketler, artan mali riskler ve devam eden enflasyon endişeleriyle körüklenen küresel tahvil satışlarının devam etmesiyle gerçekleşti.

ISM verileri, ABD hizmet sektöründeki maliyet baskılarının geçen ay dört yıldan fazla bir süredir en hızlı artışını gösterdiğini ortaya koydu. Bu arada, piyasalar, beklenenden daha zayıf ABD istihdam verilerinin ardından Fed'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 78 olarak fiyatlıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,1401 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,1095 lira, en yüksek de 49,1826 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,1700 liradan alıcı buluyor.