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Bakan Nebati, iki sektörün temsilcileriyle bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle toplantılar yapacak.

Haberler - NTV Haber 16.05.2022 - 09:25

Bakan Nebati, iki sektörün temsilcileriyle bir araya gelecek

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Bakan Nebati gıda sektörü temsilcileriyle görüştü: Fiyatlarda cesur adım için mutabık kaldık

Hazine Bakanı Nebati, “Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete” programı kapsamında saat 13.00'te konut sektörü temsilcileriyle, saat 15.00'te ise temizlik sektörü temsilcileri ile İstanbul'da toplantı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakan Nebati'nin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştireceği görüşmelere konut ve temizlik sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katılacak.

Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında hafta içinde gıdadan hazır giyime, mobilya ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, çimentodan seramik ve yapı malzemeleri sektörlerine kadar farklı alanlardan temsilcilerle görüşmeler yapmıştı.

Tüm paydaşlarla tam uyum içinde koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Nebati, "Her platformda ifade ettiğimiz gibi fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin bir şekilde devreye alarak enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz.

Tüm küresel olumsuzluklara rağmen, toplumumuzun her kesimini korumak için firmalarımız ile eş güdüm içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ekonomik istikrarımızı daim kılmak ve milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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