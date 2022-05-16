Bakan Nebati konut sektörü temsilcileri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Konut Sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Saat 13.00'de başlayan toplantı 15:30'da sona erdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantı sonrasında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik.

Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.



Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/4gD2nJi90c — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 16, 2022

TEMİZLİK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ İLE DE BULUŞACAK



Bakan Nebati daha sonra temizlik sektörü temsilcileriyle de bir araya gelecek. Nebati geçen hafta da, gıda sektörü temsilcileri ile bir araya gelmişti.﻿​