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Bakan Nebati konut sektörü temsilcileri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Haberler - NTV Haber 16.05.2022 - 16:13

Bakan Nebati konut sektörü temsilcileri ile görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı , "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Saat 13.00'de başlayan toplantı 15:30'da sona erdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantı sonrasında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik.

Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

TEMİZLİK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ İLE DE BULUŞACAK

Bakan Nebati daha sonra temizlik sektörü temsilcileriyle de bir araya gelecek. Nebati geçen hafta da, gıda sektörü temsilcileri ile bir araya gelmişti.﻿​

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