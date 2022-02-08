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Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra ziyaretinin ikinci gününde yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileri ile görüşerek, Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya ve detaylandırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Haberler - İHA 08.02.2022 - 16:45

Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam ediyoruz

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Bakan Nebati: Londra'daki görüşmeler çok olumlu geçti

Bakan Nebati: Londra'daki görüşmeler çok olumlu geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. , dün İngiltere'nin başkenti ’da çeşitli bakanların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ifade etmişti.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu ziyaret programının ikinci gününde, yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştüklerini ve Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya ve detaylandırmaya devam ettiklerini bildirdi.

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