ntv.com.tr

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'da düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısında yaptığı konuşmada yaz aylarından itibaren enflasyonda düşüş ve normalleşme görüleceğini belirtti.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 16.03.2022 - 14:20

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı

İlişkili Haberler

Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele ve akaryakıt fiyatları açıklaması

Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele ve akaryakıt fiyatları açıklaması

Bakan Nebati, Fransız ve İngiliz yatırımcılarla görüşecek

Bakan Nebati, Fransız ve İngiliz yatırımcılarla görüşecek

Fransa'da Cannes'da düzenlenen Uluslararası Yatırımcı Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı , "Enflasyonu yılsonu itibariyle belli seviyeye getirip, 2023 Haziran seçimlerinde tek haneye indirme konusundaki kararlılığımız devam ediyor. Gerekeni yapıyoruz" dedi.

Bakan Nebati, gıdada ve elektrikte indirim yaptıklarını hatırlatarak, "Baskıyı giderecek tedbirleri almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı, kur korumalı mevduatın, döviz kurunu istikrarlı bir çizgiye soktuğunu ifade etti ve Türkiye'de serbest piyasa ve kambiyo rejiminin garanti altında olduğunu dile getirdi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...