Bakan Nebati: GES'e talep çok iyi durumda

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Adana'da Üreten Kadınlar Buluşması'nda konuştu.

"81 İLDE 81 MARKA KOOPERATİFİ"

81 ilde 81 marka kooperatifi çıkartmayı hedeflediklerini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Anadolu’yu karış karış ziyaret ederken gördük ki her yöremizin her ilimizin muazzam bir çeşitliliği var. Kadın kooperatiflerimiz, bu zenginlikten doğan ürünleri öncelikle ülke içerisinde sonra da tüm dünyaya tanıtılması ve satılması konusunda çok önemli bir rol üstleniyorlar.

Bu kooperatiflerimiz Türkiye'nin ulusal ve organik iş birliği ağının çok önemli bir parçasını oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda ihracatçı olma özellikleri sayesinde ülke ihracatımıza da doğrudan katkı sağlamak konusunda büyük bir potansiyel barındırıyorlar. Tabi tüm bu sürecin anlamlı bir değere dönüşmesi için, katma değerli ürün üretip satabilen marka kooperatiflere ihtiyacımız var" diye konuştu.



"2023'E BİN MARKA KOOPERATİF HEDEFİ"

2022 yılının sonuna kadar 81 ilde 81 marka kooperatifi oluşacağını kaydeden Bakan Nebati, "Bugün buradan müjdesini vermek isterim ki kadın kooperatiflerimiz için belirlediğimiz bu yol, öncelikle 2022’de 81 ilden 81 marka kooperatifimizi istediğimiz seviyeye çıkartacaktır.

Daha sonra, bu heyecanı ülkemizdeki 973 ilçemizin her birine taşıyarak 2023 yılında bin marka kooperatifimizi 1 milyar doları aşan ihracat yapabilen bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Bu ulaşılması zor olmayan, altyapısı hazır ve üzerinde ilerlemeye başladığımız bir yol. İnşallah bu hedefimizi yakalayıp zamanla çok daha üzerine de çıkacağız. Tüm kadınlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



"BÜTÇEDE OLUŞAN MALİYET SINIRLI KALDI"

Türkiye Ekonomi Modeli’nin başarılı bir şekilde uygulandığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki yeni dönemde, küresel fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak amacıyla kurguladığımız Türkiye Ekonomi Modelimiz’i başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Modelimizin odağında ihracatı, üretimi, istihdamı ve yatırımları artırırken, cari dengeyi kalıcı olarak tesis etmek yer alıyor.

Bu sayede makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek küresel değer zincirlerinde yükselmeyi hedefliyoruz. Uygulamaya aldığımız Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) ile YUVAM Hesabı gibi destekleyici alternatif enstrümanlarla finansal istikrarı sağlamlaştırdık. 2021 Aralık ayında devreye aldığımız Kur Korumalı Mevduat Uygulaması sayesinde Döviz Tevdiat Hesapları'nın toplam mevduat içindeki payı 10 puanın üzerinde azalmış mevduatın vadesi ise iki katına çıkmıştır.

KKM ayrıca döviz kuru istikrarına da katkı sağlanmıştır. Bununla beraber, kamuoyundaki bazı spekülatif tartışmaların aksine bütçeye oluşturduğu maliyet de sınırlı kalmıştır" şeklinde konuştu.



"BÜTÇEDEN 21,1 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI"



Bütçeden ödenen tutarları da aktaran Bakan Nureddin Nebati, "Nitekim bütçeden Mart ayında 11,7 milyar lira, nisan ayında 4,6 milyar lira ve Mayıs ayında 4,8 milyar lira olmak üzere toplam 21,1 milyar lira tutarında ödeme gerçekleşmiştir. Ayrıca, KKM uygulamasının bütçeye olası maliyeti bakanlığımız tarafından farklı senaryolar dahilinde yakinen takip edilmektedir. Çeşitli mecralarda gündeme getirilen şişirilmiş bazı rakamlar gerçeği yansıtmıyorlar.

Türkiye ekonomi modeli ile ayrıca üretimin arttırılmasına yönelik adımlar almaktayız. Bu kapsamda ihracatçı şirketlerimizle sanayi şirketlerimiz için kurumlar vergisini 1 puan indirerek uluslararası rekabetçilik düzeyini artırıyoruz. Kredilerdeki selektif yaklaşımımızla yatırımları desteklemeye yönelik kredileri önceliklendiriyoruz.

Bu çerçevede 60 milyar lira tutarında Hazine destekli KGF paketlerini uygulamaya aldık. Benzer şekilde ihracatçılara ve turizm sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere uzun vadeli finansman sağlamak üzere 150 milyar liralık bir imkanı da hayata geçirdik.

Bu adımlara ilave olarak, tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan BSMV oranını yüzde 10'a çıkartarak kredilerin üretime yönlendirilmesini sağlıyoruz. Bu adımın, aynı zamanda enflasyonla mücadele sürecine de katkı sunacağını düşünüyoruz" dedi.



"MALİ DİSİPLİNDEN VAZGEÇMEDEN DESTEKLEMELER SÜRECEK"



Vatandaşların desteklemeye devam edeceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden makroekonomik ve finansal istikrarı gözeterek vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Tasarruflarını milli paramız olan Türk lirasında değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza yeni bazı enstrümanlar da hazırladık.

Bu kapsamda, tasarladığımız Gelire Endeksli Senetleri (GES) bireysel yatırımcılarımıza sunuyoruz. Buna yönelik talepleri 15 Haziran'dan itibaren almaya başladık ve önümüzdeki hafta 22 Haziran tarihine kadar talep toplama süreci devam edecek. Talepler çok iyi geliyor.

GES'lerin getirisi yıllık minimum yüzde 23,04 olacak ve kupon getirileri vatandaşlarımıza 3 ayda bir ödenecek. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden bütçeye aktarılan hasılat paylarına göre bu getiri miktarının artma potansiyeli de söz konusudur.

Bir yandan da ülkemizde sermaye piyasalarının gelişimi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. SPK geçen hafta aldığı kararla halka arzlarda yurt dışından fon teminini özendirmek, şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda, tahsil edilen ücretlerde indirime gidildi.

Ayrıca, Borsa İstanbul nezdinde 'Emtia Pazarı' da kurulmuş olup, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara ivedilikle başlandı" ifadelerini kullandı.