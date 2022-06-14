Bankaların tutacağı TL tahvillerde yeni düzenleme

Merkez Bankası, bankaların yabancı para yükümlülükleri için tutacağı Türk lirası tahvillere 5 yıl ve daha uzun vade şartı getirdi.

Bankalara gönderilen yazıda merkez bankası bankalara vadesine en az 4 yıl kalan ve en az 5 yıl vadeli olan sabit getirili devlet iç borçlanma senetleri ve kira sertifikalarının menkul kıymet olarak kabul edileceğini belirtti.

Ayrıca vadeye kalan süreye göre belirlenen katsayı ile menkul kıymet tutarı çarpılarak uzun vadeli kıymetlerin tesis edilmesinin teşvik edileceği belirtildi.