Barclays'ten TL analizi: Daha iyi performans bekliyoruz

Yerel seçimlerden bu yana yatay seyrini sürdüren Dolar/TL, son günlerde yönünü yukarı çevirdi.



İngiltere merkezli Barclays, Türk Lirası'na ilişkin analizini yayınladı.

Sabit döviz kurunun cari açığın genişlemesi üzerinde risk yaratabileceğini bildiren banka, "Türk Lirası'nın önümüzdeki çeyrekte daha iyi performans göstermesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

2024 yılı boyunca faizin sabit tutulacağını bekleyen banka, yaz dönemi boyunca Türk Lirası'nda değer kaybına izin verebileceği öngörüsünde bulundu.



Analizde, 2024 yılının ikinci yarısında asgari ücret artışı olması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 250 baz puanlık bir artışı değerlendirebileceği belirtildi.



Barclays, daha önce de Türk bankalarının tahvilleriyle ilgili tavsiyesini yükseltmişti.



Dolar/TL, bugün 32,53 civarında el değiştiriyor.