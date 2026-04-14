Barış umutları doları geriletti

Dolar endeksi, yatırımcıların ABD ve İran arasında bir anlaşmaya varılabileceği iyimserliğiyle daha riskli varlıklara yönelmesiyle Salı günü yaklaşık 98,3 seviyesinde son dönemdeki düşüşünü sürdürerek altı haftanın en düşük seviyelerinde seyretti.

ABD, hafta sonu İran ile bir anlaşmaya varamamış ve ABD Başkanı Donald Trump İran petrol sevkiyatlarını hedef alan bir abluka ilan etmişti. Ancak daha sonra İran'ın temas kurduğunu ve müzakerelere yeniden başlamayı düşündüğünü belirtti. Daha uzun vadeli bir ABD-İran ateşkes anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın potansiyel olarak yeniden açılması, petrol fiyatlarında gerilemeye yol açarak enflasyon risklerini azalttı ve Federal Rezerv'in para politikasına ilişkin şahin beklentilerini yumuşattı.

Bu arada, Fed Başkanı Stephen Miran, İran çatışmasından kaynaklanan enerji şokunun henüz uzun vadeli enflasyon beklentilerini etkilemediğini belirterek, fiyat baskılarının bir yıl içinde merkez bankasının hedef seviyesine döneceğini öngördüğünü sözlerine ekledi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,6665 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,6665 lira, en yüksek de 44,7163 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,7105 liradan işlem geçiyor.