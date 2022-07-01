BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben NTV'de: Düzenlemenin sermaye kontrölü ile alakası yok

BDDK, döviz varlıkları 15 milyon lirayı aşan şirketlere kredi kullandırım sınırlaması getiren bir karar aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

KREDİYE ERİŞİM İMKANI NASIL?

Akben özetle şunları söyledi:

"Hızlı kredi artışı ve kredilerin verimli alanlarına yönlendirilmemesi bazı risklere yol açıyor. Bu çerçevede istihdama katkı sunan sektörleri desteklemek için biz bunları selektif alanlara katkı sağlasınlar diye buralara yönlendirdik. Kredileri ekonomiye katkı sağlayacak alanlara yönlendirdik.

TİCARİ KREDİDE DÖVİZ ŞARTI

İhtiyacı olmayan şirketlerin de döviz aldığını gördük. Bu düzenlemenin sermaye kontrölü ile alakası yok. Bu finansal istikrarın sağlanması konusunda önem arz ediyor. Bankacılık Kanunu bize bu yetkiyi veriyor.

Yeminli mali müşavirler rapor için sisteme dahil olabilir."

KAÇ ŞİRKET DÖVİZ LİMİTİ UYGULAMASINDAN ETKİLENİYOR?

Biz kararı alırken şöyle şartlar koyduk;

-Bunlar bağımsız denetime tabi şirketler olsun.

-Bilançodaki değer 15 milyon TL'nin üzerinde döviz karşılığı ifade etsin.

-Aktif toplamının yüzde 10'u veya bir yıllık satış hasılatının yüzde 10'undan fazlası olan hangisi ise bunlar olsun. Bu 3 şartı taşımak zorunda. Bu, şirketler bazında uygulanan bir karar. Şahısları, ortakları ilgilendiren bir karar değil.

Muhtemelen 300'ün üzerinde şirketi kapsıyor.

ŞİRKETLERİN KREDİYE ERİŞİM ŞİKAYETİ

Kararın iyileştirilmesi gereken yanları olacaktır. Uygulamayı piyasayı daha rahatlatıcı bir hale getireceğiz. İsteğimiz şu; ucuz TL kredi ile döviz alıp altın alıp bunları pozisyon tutmayın, yatırım yapın, istihdam üretin bu alanlarda kulanın.

EKONOMİDE TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Gerekli gördüğümüz düzenlemeleri yapacağız.

ENFLASYON İLE MÜCADELE

300'ün üzerinde şirketin döviz pozisyon fazlalıkları var. 15 milyar dolardan fazla bir fazlalık var. Kontrol altına almak döviz kuru ile birebir ilintili.

TEDBİRLERİN YATIRIM TALEBİNE ETKİSİ

Yatırımların sekteye uğramasını beklemiyoruz.

Merkez Bankası'nın kur korumalı ürünü tarafında bir hareketlilik, oraya bir akış olduğunu görüyoruz. Büyük taban bu işten memnun.

KUR KORUMALI MEVDUATA İLGİ SÜRÜYOR MU?

Kur korumalı mevduattta 1 trilyonun üzerinde bir büyüklüğe ulaşıldı. Bizim aldığımız karar, bu alana destek vermek için yaptığımız bir uygulama değil. Kredilerin yatırıma ve istihdama yönlendirilmesini sağlamak için alınmış bir karar."

EKONOMİK TEDBİRLER GEÇİCİ Mİ?

Bu kararlar sürekli devam etmeyecek.

BANKACILIK SEKTÖRÜNE GÖRÜNÜM



Bankacılık sektöründe Haziran 2022 itibariyle tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2,5 civarında. Tahsili gecikmiş alacaklar için bankaların ayırdığı karşılık oranı da yüzde 80'lerin üzerinde, ikinci gruptaki alacaklılar için de karşılık oranı da yüzde 20'lerin üzerinde. Şu anda bankaların bilanço aktif kalitesi ve likidite durumunda herhangi bir problemle karşı karşıya değiliz. Bu alanlarda güçlülüğümüz halen devam ediyor.

Bankaların faiz oranının makul seviyede kalması önemli."