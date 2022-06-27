BDDK Başkanı'ndan ticari kredi düzenlemesine ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, ticari kredi düzenlemesine yönelik bir açıklama yaptı.



24 Haziran Cuma günü açıklanan karar için Akben, "Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış bir makroihtiyati tedbirdir" dedi.



Akben, kararın aynı zamanda, 'dövizin gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılmasına ve enflasyonun kontrol altına alınmasına da olumlu katkı sağlayacağını' söyledi.

Akben, kararın aynı zamanda, 'dövizin gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılmasına ve enflasyonun kontrol altına alınmasına da olumlu katkı sağlayacağını' söyledi.