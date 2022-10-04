BM'den faiz artışı uyarısı: İhtiyatsız bir kumar

Birleşmiş Milletler, merkez bankalarını 'faiz artışlarını durdurmaya' çağırdı.



Birleşmiş Milletler'e bağlı Ticaret ve Kalkınma Konferansı yıllık raporunu yayınladı.



Gelişmiş ekonomilerdeki hızlı faiz artışları ve mali sıkılaşmanın, küresel ekonomide gerilemeye yol açtığı vurgulandı.

İHTİYATSIZ BİR KUMAR

Raporda, yüksek faiz oranlarıyla fiyatları aşağı çekme düşüncesinin "ihtiyatsız bir kumar" olduğu ifade edildi.

"SAĞLIKLI EKONOMİK BÜYÜME SAĞLAMIYOR"

Faiz oranlarının son derece düşük olduğu 10 yılda, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinin gerisinde kaldığı ve faiz artırımlarının sağlıklı ekonomik büyüme sağlamadığı hatırlatıldı.



DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 10 ERİME

Faiz artırımları sebebiyle gelişmekte olan 90 ülkenin ulusal para birimlerinin, bu yıl dolar karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybettiği vurgulandı.

ROTA DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU



Faiz artışı değil, "rota değişikliği" gerektiğine vurgu yapılan raporda, küresel gelir adaletinin sağlanması ile, para politikası değişimleriyle çözüme ulaşılabileceği belirtildi.