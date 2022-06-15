Bütçe mayısta 144 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 203,9 artışla 317 milyar 753 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 47,3 artarak 173 milyar 777 milyon lira olarak kaydedildi.



Bütçe, mayısta 143 milyar 977 milyon lira fazla verdi. Önceki ay 50,2 milyar TL'lik açık kaydedilmişti.

BAKAN NEBATİ'DEN DEĞERLENDİRME

Mayıs ayı bütçe rakamlarını sosyal medya hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şunları söyledi:

"2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur.

Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir.

2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir."