Chicago Fed Başkanı Evans'tan faiz mesajı: Bu yıl en az 100 baz puan artar

ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Başkanı Charles Evans, faiz beklentisinde artışa giderek Fed'in yıl sonuna kadar en az 100 baz puan daha faiz artışına gitmesi gerekeceği tahmininde bulundu.



Evans'ın bu yorumu bankanın aşırı yüksek enflasyonla mücadele etmek için adımlarını sertleştireceği şeklinde yorumlandı.



Evans, Fed'in enflasyonu yüzde 2 seviyesinin altına düşürmek için attığı adımların ekonomik büyüme ve istihdam piyasalarını etkilemesine rağmen işsizlik rakamlarının "resesyonvari" seviyelerde olacağını düşünmediğini söyledi.



Londra'da bir zirvede konuşan Evans "Görüşlerim medyan değerlendirmeler ile hemen hemen aynı seviyede" dedi.



FED'İN TAHMİNİ NEYDİ?



Fed'in 19 yetkilisinin tahminlerinin medyan tahmini Fed'in geçen hafta faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3-3,25 aralığına yükselttiği politika faizinin yıl sonunda yüzde 4,4 seviyesine yükseleceği ve önümüzdeki yıl da yüzde 4,6 seviyesini göreceği şeklinde.



Bu ayın başında Evans faizlerin yüzde 4 seviyesinde zirve yapacağını savunuyordu.



CME Group tarafından derlenen Fed vadeli kontratlarına göre yatırımcılar şu anda Fed'in 1-2 Kasım'da gerçekleştireceği politika toplantısında 75 baz puan faiz artışına gitmesini yüzde 70 oranla fiyatlıyorlar.

