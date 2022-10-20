Çin, borç verme faizlerini sabit tuttu

Çin Merkez Bankası (PBOC), gösterge borç verme faizlerini art arda ikinci ayda da beklentilere paralel olarak sabit tuttu.



Merkez bankası yetkilileri para politikasının, dünyanın diğer başlıca ekonomilerinden ayrışmaması için ekonomiyi destekleyici yeni önlemler almadı.



Merkez bankası bir yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,65, beş yıllık LPR faizini ise yüzde 4,30'da sabit tuttu.



Reuters anketine katılan 24 ekonomistten 22'si iki faiz oranında da değişikliğe gidilmeyeceğini tahmin etmişti.

