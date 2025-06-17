Commerzbank'tan dolar ve euro tahmini

Almanya merkezli Commerzbank dolar ve euro için yeni hedef fiyatını açıkladı. Banka, Eylül ayında dolar için 42 lira, Aralık ayında 44 lira, Mart 2026'da 45 lira, Haziran 2026'DA 46 lira, Eylül 2026'da da 47 lira tahmininde bulundu.



Banka, euro için Eylül ayında 48.30 lira, Aralık ayında 51.04 lira, Mart 2026'da 52.65 lira, Haziran 2026'da 54.28 lira, Eylül 2026'da 56.40 lira olacağı tahminini yaptı.