Dış ticaret açığı 2021'de geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, dış ticaret açığı aralık ayında yüzde 49.3 artışla 6.79 milyar dolar oldu.



Dış açık 2021'de yüzde 7.5 azalarak 46.13 milyar dolar olarak gerçekleşti.



İhracat aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.9 artarak 22.28 milyar dolar, ithalat %29.9 artarak 29.07 milyar dolar oldu.



İhracat 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32.8 artarak 225.29 milyar dolar, ithalat yüzde 23.6 artarak 271.42 milyar dolara yükseldi.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI ARTTI



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 yılında yüzde 77.3 iken, bu rakam geçen yıl yüzde 83'e çıktı.

