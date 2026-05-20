Dolar 1.5 ayın zirvesinde

ABD Dolar Endeksi 99,4 civarında seyrederek altı haftanın en yüksek seviyelerinde işlem gördü. ABD ve İran arasındaki gerginliğin artması enflasyon endişelerini yükseltirken, olası faiz artırımlarına ilişkin beklentiler de güçlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Washington'ın barış şartlarını kabul etmemesi durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılara "iki veya üç gün içinde" yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

Uzun süren çatışma, stratejik Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine fiilen kapalı tutarak petrol fiyatlarını yükseltti ve küresel enflasyon baskılarını yoğunlaştırdı. Piyasa duyarlılığı, bu yıl Fed'in faiz indirimleri beklentisinden, merkez bankasının yıl sonundan önce faizleri artırabileceği yönündeki spekülasyonlara doğru kaydı.

Bu arada, Philadelphia Fed Bankası Başkanı Anna Paulson, borçlanma maliyetlerinin sabit tutulmasını desteklediğini ve herhangi bir faiz indiriminin enflasyonu düşürmede sürdürülebilir ilerlemeye bağlı olacağını belirtti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,5848 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,5798 lira, en yüksek de 45,6059 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,5916 liradan alıcı buluyor.