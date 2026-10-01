Dolar 18 ayın en yüksek seviyesine yaklaştı

Dolar endeksi 101,5 civarına yükselerek Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı. Bu yükseliş, enerji kaynaklı enflasyonun devam etmesinin daha sıkı para politikasına yol açabileceği endişeleriyle Hazine tahvil getirilerinin on yılların en yüksek seviyelerine çıkmasıyla gerçekleşti.

10 ve 30 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 5,64 civarında işlem gördü ve her ikisi de 2002'den beri görülmeyen seviyelere ulaştı. ABD ve İran'ın Ortadoğu'daki petrol akışlarında toparlanma belirtilerine rağmen müzakerelerde ilerleme kaydedememesi nedeniyle petrol fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ve enflasyon riskini artırıyor.

Bu arada, dün açıklanan veriler, ABD PCE fiyat endeksinin Ağustos ayında yüzde 0,3 arttığını, yüzde 0,4'lük artış beklentisinin altında kaldığını, çekirdek PCE'nin ise yüzde 0,2 arttığını, bunun da yüzde 0,3'lük tahminlerin altında kaldığını gösterdi. Piyasalar artık Ekim ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 38 olarak görüyor; bu oran PCE verilerinden önce yüzde 51'di. Yatırımcılar şimdi bugün açıklanacak en son haftalık işsizlik başvurularına ve Cuma günü açıklanacak Eylül ayı istihdam raporuna odaklanıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,0110 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,9932 lira, en yüksek de 49,0429 liradan işlem gördü. Şu sıralar 49,0331 liradan alıcı buluyor.