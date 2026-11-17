ABD dolar endeksi 103,5'in üzerine çıkarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ekim ayı enflasyon verilerinin beklenenden daha güçlü gelmesi ve Fed yetkililerinin şahin açıklamaları, daha agresif parasal sıkılaştırma beklentilerini körükledi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, son açıklamalarında kademeli ve istikrarlı faiz artışlarını tercih ettiğini yineledi, ancak enflasyon baskılarının yoğunlaşması durumunda daha büyük artışların gerekebileceğini belirtti.

Piyasalar şu anda önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir faiz artışının yüzde 95'ten fazla olasılıkla gerçekleşeceğini fiyatlandırırken, kalan olasılıklar 50 baz puanlık bir artışa işaret ediyor. Yatırımcılar ayrıca gelecek yıl Eylül ayına kadar dört ek faiz artışı daha bekliyor. Başlıca para birimleri arasında dolar, euro, Yeni Zelanda doları ve Avustralya doları karşısında en güçlü kazanımlarını kaydetti; Yeni Zelanda doları ise 2009'dan beri görülmeyen seviyelere doğru geriledi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,3868 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,3868 lira, en yüksek de 50,4343 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,4156 liradan alıcı buluyor.