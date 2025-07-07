Dolar 40 liraya ulaştı

ABD'nin gümrük tarifelerinin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği ve bu zamana kadar da birçok ülkeyle müzakare yapılıp anlaşma sağlanacağı düşüncesiyle dolar değer kazanmayı sürdürüyor.



Dolar kuru 40.0002 lirayla 19 Mart'tan sonra en yüksek seviyelerine yaklaşmaya başladı. Dolar 19 Mart'ta hızlı yükselmiş ve 41.5297 liraya kadar çıkmıştı.



Şu sıralar yüzde 0.35 oranında primle 39.9878 liradan işlem geçiyor.