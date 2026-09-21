Dolar 49 liraya yaklaştı

Dolar endeksi, geçen hafta yükseliş gösterdikten sonra haftaya 100,2 civarında istikrar kazandı. Yatırımcılar, para politikasının görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için bu hafta Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaları bekliyor.

Dün, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve fiyat baskılarının İran savaşıyla bağlantılı ilk petrol fiyat şokunun ötesine yayıldığını söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin bugün, New York Fed Başkanı John Williams'ın ise Salı günü konuşması bekleniyor.

Geçen hafta, Fed'in faiz oranlarını artırması ve bu yıl en az bir faiz artırımı daha sinyali vermesinin ardından dolar endeksi yüzde 1'den fazla yükselmişti. Fed Başkanı Warsh ise merkez bankasının enflasyonu kontrol altına alma taahhüdünü yinelemişti.

Japonya Merkez Bankası da beklendiği gibi faiz oranlarını artırdı, ancak iki politika yapıcının muhalefet şerhi vermesi, merkez bankasının daha önce tahmin edilenden daha temkinli davranabileceğini ve yen üzerinde baskı oluşturabileceğini gösteriyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 48,7814 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,7650 lira, en yüksek de 48,8083 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,8015 liradan alıcı buluyor.