Dolar 49 lirayı aştı

Dolar endeksi, dört ardışık seansın ardından 101 seviyesinin üzerinde kalarak yaklaşık iki ayın en güçlü seviyelerinde işlem gördü ve ikinci hafta üst üste yükseliş yolunda ilerliyor.

Yüksek petrol fiyatları ve güçlü ABD ekonomik verileri enflasyon endişelerini artırarak Fed 'in politikayı daha da sıkılaştırabileceği beklentilerini güçlendirdi ve dolar değer kazandı.

Piyasalar şu anda geçen haftaki artışın ardından Ekim ayında Fed 'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 67 olarak fiyatlıyor.

New York Fed Başkanı John Williams, merkez bankasının enflasyonu kontrol altına almak için hala yapacak çok işi olduğunu söylerken, Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ise bazı mütevazı ek politika sıkılaştırmalarının gerekebileceğini belirtti.

Veri cephesinde, ABD'de haftalık ilk işsizlik başvuruları beklenmedik bir şekilde bin azalarak iki ayın en düşük seviyesi olan 197 bine düştü ve işgücü piyasasının devam eden direncine işaret etti.

Yatırımcılar şimdi ekonomiye dair daha fazla ipucu için bugün açıklanacak tüketici güven endeksi ve dayanıklı tüketim malları verilerini bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 48,8912 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,8325 lira, en yüksek de 49,0023 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,9624 liradan işlem görüyor.