Dolar 50 lira eşiğini aştı. Seçim sonuçlarıyla hareketlendi

ABD dolar endeksi 101,5'in altına düşerek beş haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar, ABD ara seçim sonuçlarını yakından takip ederken, ilk anketler Demokratların potansiyel olarak güçlü bir performans göstereceğine işaret ediyordu.

Piyasalar, Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun kontrolünü ele geçirme olasılığını değerlendiriyor; bu da Washington'da siyasi bir tıkanıklık ve daha düşük hükümet harcamaları olasılığını artırıyor.

Demokratların zaferi ayrıca daha sıkı yapay zeka düzenlemelerine ve daha fazla kurumsal denetime yol açarak ekonomik büyüme görünümünü olumsuz etkileyebilir. Jeopolitik cephede ise yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimden sonra İran'a karşı askeri saldırılara yeniden başlayıp başlamayacağını yakından izliyor; zira her iki taraf da diplomatik bir çözüme ulaşmakta zorlanmaya devam ediyor.

Bu arada, dikkatler bu hafta açıklanacak olan ve işgücü piyasasının gücüne dair yeni göstergeler sunabilecek ve Fed politikası beklentilerini şekillendirebilecek yakından takip edilen ABD iş raporuna çevrildi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,9966 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,9469 lira, en yüksek de 50,0306 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,0266 liradan alıcı buluyor.