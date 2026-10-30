Dolar 50 lira sınırında, günün en yüksek seviyesi görüldü

ABD dolar endeksi 101,5 seviyesine doğru gerileyerek, üçüncü ardışık seansında da kayıplarını sürdürdü. Bu düşüş, teknoloji ve yapay zeka hisselerinde küresel çapta yaşanan satış dalgası ve yatırımcıların devlet tahvillerinin nispeten daha güvenli ortamına yönelmesiyle birlikte Hazine tahvil getirilerinin düşmesinden kaynaklandı.

Alphabet, Amazon ve Intel gibi büyük teknoloji şirketlerinin hayal kırıklığı yaratan kazanç raporlarının ardından, daha güvenli varlıklara yönelme eğilimi yoğunlaştı ve bu durum, büyük yapay zeka harcamalarının sürdürülebilirliği konusundaki endişeleri artırdı.

Bu arada, Perşembe günü açıklanan ABD verileri, PCE fiyat endeksinin Eylül ayında yüzde 0,5 artarak Mart ayından bu yana en büyük aylık artışını kaydettiğini ve bu yılın ilerleyen aylarında olası bir Fed faiz artırımı beklentilerini güçlendirdiğini gösterdi.

Fed, faiz oranlarını değiştirmese de, CME FedWatch Tool'a göre piyasalar Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 75 olarak fiyatlandırmaya devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,8834 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,8788 lira, en yüksek de 49,9540 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,9472 liradan alıcı buluyor.