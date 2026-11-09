Dolar alıp satanlar dikkat: Kur bu seviyeler arasında sıkıştı

ABD dolar endeksi günü 102'ye doğru geriledi ancak önceki seansın kazanımlarının çoğunu korudu; beklenenden daha güçlü istihdam verileri, Aralık ayında Fed'in faiz artırımına yönelik beklentileri güçlendirdi.

Tarım dışı istihdam 165 bin artarak 65 binlik beklentinin iki katından fazla gerçekleşti, işsizlik oranı ise yüzde 4,1'e gerileyerek işgücü piyasasının direncini vurguladı. Piyasalar artık Aralık ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 81 olarak fiyatlıyor; bu oran istihdam raporundan önce yüzde 71'di.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, son Fed açıklamasında, son teknoloji hisselerindeki satış dalgasına rağmen daha fazla faiz artırımının hala gerekli olabileceğini belirtti.

Yatırımcılar şimdi dikkatlerini bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine çeviriyor; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu Salı günü, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ise Cuma günü açıklanacak.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,1627 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,1413 lira, en yüksek de 50,1860 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,1767 liradan alıcı buluyor.