Dolar alıp satanlar dikkat. Ünlü gazete sızdırdı: Fed'den faiz hamlesi geliyor

Dolar endeksi, bir önceki seansta toparlandıktan sonra 99,95 civarında küçük bir değişiklik gösterdi. Yatırımcılar, işgücü piyasasının gücü ve Fed 'in para politikası görünümüne ilişkin yeni sinyaller için yakından takip edilen Temmuz ayı istihdam raporunu temkinli bir şekilde bekliyordu.

Fed yetkilileri, artan enflasyon baskıları karşısında faiz oranlarını yakında artırmaya hazır olduklarının sinyallerini giderek daha fazla veriyor ve piyasalar Eylül ayında 25 baz puanlık bir artışı fiyatlıyor.

Financial Times, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın önümüzdeki haftalarda enflasyon verilerinin yüksek kalması durumunda önümüzdeki ay faiz oranlarını artırmaya istekli olacağını bildirdi.

Fed Başkanı'nın, finans piyasalarından gelen eleştirilere rağmen, sade iletişim tarzını sürdürmesi bekleniyor. Bu arada, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimlerin yeniden alevlenmesi ve enflasyon ile faiz oranı görünümüne ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte, dolar petrol fiyatlarındaki toparlanmadan ek destek aldı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,6267 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,5751 lira, en yüksek de 47,7176 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,7031 liradan işlem geçiyor.