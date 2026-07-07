Dolar baskı altında, işte son durum

Dolar endeksi 101'in altında kaldı ve yatırımcıların ABD'nin beklenenden zayıf iş verileri sonrasında Fed 'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesiyle baskı altında kalmaya devam etti.

Geçen hafta açıklanan veriler, Haziran ayında iş büyümesinde keskin bir yavaşlama ve önceki iki aya ait bordro rakamlarında aşağı yönlü revizyonlar gösterdi. Piyasalar artık Eylül ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak fiyatlıyor. Bu oran, son istihdam verilerinden önce yaklaşık üçte ikiydi. Yatırımcılar şimdi faiz oranı görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için Fed'in Haziran ayı politika toplantısının tutanaklarını beklerken, aynı zamanda günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD ticaret açığı rakamlarını da takip ediyor.

Dolar, çoğu ana para birimine karşı değer kaybetti ancak Japon yenine karşı 40 yıllık zirvelere yakın kaldı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,8225 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,8104 lira, en yüksek de 46,8488 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,8378 liradan alıcı buluyor.