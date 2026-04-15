Dolar baskı altında kalmayı sürdürüyor

Dolar endeksi 98 civarında işlem gördü ve Ortadoğu çatışmasına diplomatik bir çözüm umutlarının dolara olan güvenli liman talebini azaltmasıyla altı haftanın en düşük seviyelerinde seyretti.

Bu hareket, İran savaşı başladığından beri elde edilen kazanımların neredeyse tamamını sildi. ABD ve İran'ın, mevcut iki haftalık ateşkes sona ermeden önce ikinci tur barış görüşmelerine hazırlandığı bildiriliyor. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki artan gerilimler küresel enerji risklerini daha da kötüleştiriyor. Petrol fiyatları keskin bir şekilde geriledi ve enflasyon ve olası merkez bankası faiz artırımlarına ilişkin endişeleri azalttı.

Federal Rezerv'in yılın geri kalanında faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, petrol fiyatlarının ne kadar yüksek kalacağına bağlı olarak faiz indirimlerinin 2027'ye kadar ertelenebileceğini öne sürdü.

Bu arada, piyasalar ithalat ve ihracat fiyat endekslerinin yanı sıra New York Empire State İmalat Endeksi ve NAHB Konut Piyasası Endeksi de dahil olmak üzere önümüzdeki verilere odaklanacak.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,7234 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,7071 lira, en yüksek de 44,7462 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,7381 liradan alıcı buluyor.