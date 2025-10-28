Dolar bir haftanın dibinde

Dolar endeksi Salı günü yaklaşık 98,6'ya gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair iyimserlik, güvenli liman talebini azaltırken, yatırımcılar Federal Rezerv'in politika toplantısına hazırlanıyor. ABD ve Çin, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Xi tarafından imzalanacak olan olası bir ticaret anlaşması için bir çerçeve üzerinde anlaştı. Bu çerçeve, nadir toprak mineralleri, soya fasulyesi alımları ve TikTok anlaşmalarını içeriyor. Başkan Trump ayrıca bugün ilerleyen saatlerde Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile ticaret ilişkileri, savunma harcamaları ve ABD'deki olası Japon yatırımlarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Bu arada, Fed'in Çarşamba günü faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor ve piyasalar Aralık ayında yeni bir hamle sinyali bekliyor. Japonya ve Avrupa Birliği merkez bankalarının da bu hafta faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 41,8663 liradan başladı. Gün içinde en düşük 41,8475 lira, en yüksek de 41,9747 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 41,9671 liradan alıcı buluyor.