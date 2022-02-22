Dolar bugün kaç lira? (22 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Haftalardır 13,50 civarında dar bantta dalgalanan dolar/TL, Rusya-Ukrayna krizinde yaşanan gelişmelerle haftaya başladığı 13,60 seviyelerinin üzerine tırmandı.

Gece yarısı, 12 Ocak'tan sonra ilk kez 13,70'in üzerini gören dolar kuru bugün 13,87'lerde işlem görüyor.

Euro/TL ise 15,73'ten değerleniyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda 95,93 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla analistlerin kritik eşik olarak nitelendirdikleri 1,13'ün hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ İZLENİYOR



Tüm dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna krizinde. Rusya'nın Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden bölgeleri tanımasının ardından gelişmeler yakından izlenecek. Yurt içinde Hazine ihaleleri ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında Ifo endeksleri ve S&P Case Shiller konut fiyatları takip edilecek.



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