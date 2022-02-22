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Dolar bugün kaç lira? (22 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 22 Şubat 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış kurları, güncel euro ve dolar fiyatları...

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 17:40

Dolar bugün kaç lira? (22 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

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Küresel piyasalarda Rusya hareketliliği

Küresel piyasalarda Rusya hareketliliği

Haftalardır 13,50 civarında dar bantta dalgalanan dolar/TL, Rusya-Ukrayna krizinde yaşanan gelişmelerle haftaya başladığı 13,60 seviyelerinin üzerine tırmandı.

Gece yarısı, 12 Ocak'tan sonra ilk kez 13,70'in üzerini gören dolar kuru bugün 13,87'lerde işlem görüyor.

/TL ise 15,73'ten değerleniyor.

endeksi, şu sıralarda 95,93 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla analistlerin kritik eşik olarak nitelendirdikleri 1,13'ün hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ İZLENİYOR

Tüm dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna krizinde. Rusya'nın Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden bölgeleri tanımasının ardından gelişmeler yakından izlenecek. Yurt içinde Hazine ihaleleri ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında Ifo endeksleri ve S&P Case Shiller konut fiyatları takip edilecek.

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