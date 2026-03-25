Dolar değer kaybına uğradı

Dolar endeksi 99,1 civarındaki son düşüş hamlesini sürdürerek, ABD'nin İran'la çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler yürüttüğü yönündeki haberler arasında baskı altında kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışı ile ilgili müzakerelerde iyi niyet göstergesi olarak bir teklifte bulunduğunu söyledi.

İsrail medyası da Washington'un görüşmeleri kolaylaştırmak için bir aylık ateşkes aradığını belirtirken, New York Times ABD'nin İran'a çatışmayı çözmek için 15 maddelik bir öneri gönderdiğini bildirdi.

Bununla birlikte, Tahran ABD ile herhangi bir müzakereye girmediğini reddederken, Körfez ülkeleri İran'a karşı savaşa katılmaya hazır olduklarını işaret etti ve yatırımcılar şüpheci kaldı.

Bu gelişmeler üzerine petrol fiyatları geriledi ve yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu körükleyebileceği ve faiz artırımlarına yol açabileceği endişesiyle piyasalara bir nebze rahatlama sağladı. Bu arada, Fed yöneticisi Michael Barr, enflasyonla mücadele etmek için merkez bankasının faiz oranlarını bir süre yüksek tutması gerekebileceğini söyledi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,3420 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,3338 lira, en yüksek de 44,3649 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,3445 liradan alıcı buluyor.