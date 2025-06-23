Dolar değer kazanıyor

ABD'nin İsrail-İran çatışmasına müdahil olması ve İran'ın nükleer tesislerini vurması sonrasında, endişeli yatırımcıların güvenlik arayışına girmesiyle ABD doları önde gelen para birimleri karşısında yükseldi.



Dolar, Japon yeni karşısında %0,36 artışla 146,62 seviyesine yükselirken, euro karşısında 1,14962 seviyesine, GBP karşısında 1,3421'e toparlandı.



Dolar endeksi (DXY) yüzde 0,3 artışla 99,005 seviyesine yükseldi.



DOLAR/TL NE DURUMDA?



Dolar/TL pozitif tarafta ve 39.7150 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro/Tl ise yatay seyirle 45.68 liradan alıcı buluyor.



Commonwealth Bank of Australia'nın döviz stratejisti Carol Kong, piyasaların İran'ın nasıl tepki vereceği konusunda bekle ve gör modunda olduğunu, çatışmanın olumsuz ekonomik etkisinden ziyade olumlu enflasyonist etkisi konusunda daha fazla endişe duyduğunu söyledi.



Kong, "Döviz piyasaları İran, İsrail ve ABD hükümetlerinden gelecek yorum ve eylemlerin insafına kalacak. Tarafların çatışmayı tırmandırması halinde, risklerin güvenli liman para birimlerinde daha da yukarı yönlü olacağı açıktır" dedi.



Saxo'nun baş yatırım stratejisti Charu Chanana, "Piyasalar, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını daha geniş çaplı bir savaşın başlangıcı olarak değil, şimdilik sınırlı bir olay olarak değerlendiriyor gibi görünüyor. Sessiz liman akışları, yatırımcıların hala bunun küresel petrol arzı veya ticaretinde bir kesinti değil, tek seferlik bir tırmanma olduğunu varsaydığını gösteriyor" dedi.