Dolar düşüş gösteriyor

ABD ve İran 'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yeniden sağlayacak bir barış anlaşması imzalamasının ardından dolar endeksi yaklaşık 99,5 seviyesine gerileyerek bir haftadan fazla süredir en düşük seviyesini gördü ve doların güvenli liman varlığı olarak talebini azalttı.

Açıklama ayrıca petrol fiyatlarını iki ayın en düşük seviyesine çekerek daha yüksek enflasyon ve daha sıkı para politikası korkularını hafifletti. Anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanması bekleniyor ve İran'a uygulanan ablukaların kaldırılmasını, yaptırımların hafifletilmesini ve Tahran'ın nükleer programının tasfiye edilmesini içerdiği bildiriliyor.

Yatırımcılar şimdi dikkatlerini yeni başkan Kevin Warsh yönetimindeki ABD Merkez Bankası'nın ilk politika toplantısına çeviriyor ve piyasalar genel olarak faiz oranlarının değişmeden kalmasını bekliyor. Avustralya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın da bu hafta politikalarını sabit tutması beklenirken, Japonya Merkez Bankası'nın para birimini desteklemek için faiz oranlarını artırması bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,2736 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,2325 lira, en yüksek de 46,2852 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,2757 liradan alıcı buluyor.