Dolar endeksi 18 ayın zirvesinden çakıldı

ABD dolar endeksi 102 civarına gerileyerek 18 ayın en yüksek seviyelerinden düştü. Yatırımcılar, beklenenden daha güçlü enflasyon verilerinin ardından Fed 'in para politikası görünümünü değerlendirmeye devam ediyor.

Dün açıklanan rakamlar, yıllık manşet enflasyonun Eylül ayında yüzde 3,7'ye yükselerek yüzde 3,6'lık beklentileri aştığını, çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,5'lik beklentilerin üzerinde yüzde 2,6'ya çıktığını gösterdi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, rakamları "cesaret kırıcı" olarak nitelendirdi ve yapay zeka altyapısının hızlı genişlemesinin ekonomiyi aşırı ısıtabileceği konusunda uyardı. Bununla birlikte, bazı politika yapıcılar faiz artırımlarına karşı temkinli bir yaklaşımı tercih etmeye devam ederken, piyasalar Fed'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 73 olarak fiyatlıyor.

Yatırımcılar şimdi, Cumartesi günü başlayacak olan merkez bankasının medya ambargosundan önce Fed Başkanı Kevin Warsh'tan daha fazla açıklama bekliyor. Dolar , euro, sterlin karşısında en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri oldu.