NTV

Dolar endeksi 18 ayın zirvesinden çakıldı

15.10.2026 07:13

Dolar endeksi 18 ayın zirvesinden çakıldı
iStockPhoto

Fed'in faiz artırımı beklentileri riske girince dolar geriledi.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Piyasalar Fed'in beklentilerini değerlendirirken dolar zayıfladı.

ABD dolar endeksi 102 civarına gerileyerek 18 ayın en yüksek seviyelerinden düştü. Yatırımcılar, beklenenden daha güçlü enflasyon verilerinin ardından Fed'in para politikası görünümünü değerlendirmeye devam ediyor.

 

Dün açıklanan rakamlar, yıllık manşet enflasyonun Eylül ayında yüzde 3,7'ye yükselerek yüzde 3,6'lık beklentileri aştığını, çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,5'lik beklentilerin üzerinde yüzde 2,6'ya çıktığını gösterdi.

 

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, rakamları "cesaret kırıcı" olarak nitelendirdi ve yapay zeka altyapısının hızlı genişlemesinin ekonomiyi aşırı ısıtabileceği konusunda uyardı. Bununla birlikte, bazı politika yapıcılar faiz artırımlarına karşı temkinli bir yaklaşımı tercih etmeye devam ederken, piyasalar Fed'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 73 olarak fiyatlıyor.

 

Yatırımcılar şimdi, Cumartesi günü başlayacak olan merkez bankasının medya ambargosundan önce Fed Başkanı Kevin Warsh'tan daha fazla açıklama bekliyor. Dolar, euro, sterlin karşısında en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri oldu.

Döviz Türü

SembolSatışDeğişimSaat
ABD Doları
49,34+ 0.14%12:05
Euro
55,25+ 0.11%12:05
İngiliz Sterlini
65,35+ 0.02%12:05
Japon Yeni
0,31+ 0.05%12:04
Avustralya Doları
34,41+ 0.02%12:05
Kanada Doları
34,62+ 0.13%12:05
Norveç Kronu
5,15+ 0.13%12:05
Danimarka Kronu
7,39+ 0.04%12:04
İsveç Kronu
4,93- 0.04%12:04
Suudi Arabistan Riyali
13,13+ 0.08%12:04