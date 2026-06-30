Dolar endeksi iki aylık yükselişine koşuyor

Dolar endeksi 101,2 civarına yükseldi ve Fed'in bu yıl birden fazla faiz artırımı yapacağı beklentileriyle desteklenerek üst üste ikinci aylık yükselişine doğru ilerliyor. Endeks bu ay yüzde 2'den fazla artış göstererek geçen yılın Temmuz ayından bu yana en güçlü aylık performansına doğru ilerliyor.

Piyasalar, Fed'in bu yıl üç faiz artırımını fiyatlandırmaya devam ediyor ve ilki muhtemelen Eylül ayında gerçekleşebilir.

Yatırımcılar şimdi merkez bankasının politika yoluna ilişkin daha fazla ipucu için yaklaşan ABD aylık istihdam raporuna odaklanmış durumda.

Bu arada, ABD ve İran'ın son dönemdeki çatışmalara verilen aranın ardından Doha'da barış görüşmelerine yeniden başlaması planlanıyordu, ancak kalıcı bir ateşkes olasılığı belirsizliğini koruyor.

Tahran'ın, Umman katılmasa bile Hürmüz Boğazı'ndan geçişi denetleme niyetini yinelemesinin ardından önemli bir anlaşmazlık noktası devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,6287 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,6124 lira, en yüksek de 46,6724 liradan işlem gördü. Şu sıralar 46,6522 liradan alıcı buluyor.