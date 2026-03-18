Dolar Fed öncesi geriliyor

Dolar endeksi, yatırımcıların son Federal Rezerv politika kararını beklediği bugün, art arda iki seanslık düşüşün ardından 99,5 civarında seyretti.

Merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor ve yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın petrol piyasasındaki oynaklığın politika görünümünü nasıl şekillendirebileceğine dair açıklamalarını yakından takip ediyor.

Yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırırken, karışık işgücü piyasası sinyalleri gelecekteki faiz oranları konusunda netlik sağlamadı.

Piyasalar, Fed'in en az Eylül veya Ekim ayına kadar gevşeme politikası izlemesini beklemiyor ve bu yıl sadece bir faiz indirimi öngörülüyor. Bu arada, İran Orta Doğu'daki enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, ABD müttefikleri Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi trafiğinin güvenliğini sağlama çağrısını reddetti.

Dolar, bu hafta tüm önemli para birimleri karşısında değer kaybetti ve Avustralya Merkez Bankası'nın art arda faiz artırımları yapmasının ardından Avustralya doları karşısında en sert düşüşü yaşadı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,1884 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,1841 lira, en yüksek de 44,2224 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,2142 liradan alıcı buluyor.