Dolar Fed'e odaklandı

Dolar endeksi, haftanın dalgalı başlangıcının ardından 101,3 civarında sabit kaldı. Yatırımcılar, faiz oranlarının değişmeden kalması beklenen Fed 'in yaklaşan politika kararını bekliyordu.

Bununla birlikte, piyasalar, son yıllara kıyasla karara bu kadar yakın bir zamanda alışılmadık derecede yüksek bir belirsizlik seviyesini yansıtarak, 25 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığını yaklaşık üçte bir olarak fiyatlandırmaya devam ediyor.

Yatırımcılar ayrıca Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 80 olarak görüyor ve bu da borçlanma maliyetlerinin yüksek kalabileceği beklentilerini güçlendiriyor.

Bu arada, yatırımcılar Ortadoğu'da yeni çatışmaların alevlenmesinin ardından yükselen petrol fiyatlarını ve yenilenen enflasyon endişelerini de yakından takip etti. ABD ordusu, Ortadoğu'da konuşlanmış ABD birliklerini hedef alan sürpriz bir İran saldırısını başarıyla engellediğini açıkladı ve bu da bölgesel gerilimleri yeniden alevlendirdi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,3781 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,3735 lira, en yüksek de 47,4028 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,3924 liradan satılıyor.