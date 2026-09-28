Dolar gerilimden besleniyor

Dolar endeksi 101,1 civarına yükselerek iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Yükselen petrol fiyatları, enflasyonu kontrol altına almak için Fed'in daha fazla sıkılaştırma yapacağı beklentilerini güçlendirdi ve dolara olan güvenli liman talebini artırdı.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump 'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifini reddetmesinin ardından yükseldi; Tahran ise hayati önem taşıyan su yolunun yeniden açılması için şartlarını gevşetmeyeceğini açıkladı.

Para politikası cephesinde ise, geçen hafta birkaç Fed yetkilisi, güçlü ekonomik büyüme ve sağlam işgücü piyasasını ek faiz artırımlarının gerekli olabileceği gerekçeleri olarak gösterdi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, bu faktörlerin, devlet borcuyla ilgili endişelerle birlikte, uzun vadeli Hazine tahvil getirilerinin yükselmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Yatırımcılar şimdi, para politikasının görünümüne ilişkin ek ipuçları için bu hafta Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesini ve önemli ABD istihdam verilerini bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,0042 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,9425 lira, en yüksek de 49,0696 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,9786 liradan alıcı buluyor.