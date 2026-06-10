Dolar gerilime rağmen güçlü seyrediyor

Ortadoğu 'daki yenilenen çatışmalar, kırılgan ateşkesi ve uzun vadeli bir barış anlaşması olasılığını şüpheye düşürürken, dolar endeksi önceki seansta keskin bir yükseliş gösterdikten sonra 100 civarında seyretti.

ABD, bir Amerikan helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a karşı "kendini savunma saldırıları" başlattı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise İran silahlı kuvvetlerinin hiçbir saldırı veya tehdidi cevapsız bırakmayacağı konusunda uyardı.

Bölgesel çatışmanın tetiklediği yüksek enerji fiyatları, enflasyon ve merkez bankası faiz artırımı olasılığına ilişkin endişeleri artırdı. Yatırımcılar ayrıca, geçen hafta beklenenden daha güçlü gelen istihdam verilerinin yıl sonundan önce faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesinin ardından, Fed'in politika görünümüne ilişkin yeni sinyaller için en son ABD enflasyon verilerini bekledi. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bu ayın sonlarında faiz oranlarını artırması bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,1242 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,0891 lira, en yüksek de 46,1461 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,1293 liradan alıcı buluyor.