Dolar gerilimle yükseliyor

Dolar endeksi 98,3 civarına yükselerek geçen haftaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. ABD-İran geriliminin yeniden tırmanması, güvenli liman para birimine olan talebi artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanmasının, Hürmüz Boğazı'ndan ayrılırken durma uyarılarını dikkate almayan İran bayraklı bir kargo gemisine Umman Körfezi'nde ateş açıp el koyduğunu söyledi.

Tahran ayrıca, Washington'ın İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırmayı reddetmesinin ardından boğazı yeniden açma planlarından vazgeçti ve ikinci tur müzakerelere katılmayacağının sinyalini verdi. Uzun süren çatışma, ciddi bir enerji arz şokuna yol açarak enflasyon risklerini artırdı ve merkez bankalarının faiz artırımlarına ilişkin beklentileri yükseltirken, bu yıl Federal Rezerv'in faiz indirimine ilişkin beklentileri de düşürdü. Fed'in bu ay politika faizini değiştirmemesi ve 2026 yılının geri kalanında da aynı seviyede kalması bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar haftaya 44,8411 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,8054 lira, en yüksek de 44,8815 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,8708 liradan alıcı buluyor.