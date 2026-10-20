Dolar güç kaybediyor

ABD dolar endeksi, yatırımcıların 27-28 Ekim tarihlerindeki Fed toplantısı öncesinde para politikası görünümünü değerlendirmesiyle bugün 102'nin altına geriledi. Piyasa katılımcıları ayrıca, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan son PCE fiyat endeksi raporunu da bekliyor. Piyasalar şu anda merkez bankasının gelecek hafta faiz oranlarını sabit tutma olasılığını yüzde 83 olarak değerlendirirken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 94 olarak fiyatlandırıyor.

Geçtiğimiz Cuma günü, Fed Başkanı Kevin Warsh, bu ayki FOMC toplantısının muhtemel sonucunu belirtmekten kaçındı, ancak beklenenden daha güçlü enflasyonun ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini değiştirmediğini kaydetti. Diğer yandan, Avrupa hükümetleri hafta sonu şiddete dönüşen yaygın huzursuzluğu kontrol altına almaya çalışırken euro hafifçe toparlandı. Japonya'da, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın temel enflasyonun merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine yaklaştığını belirten şahin açıklamalarına rağmen yen zayıfladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,5431 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,5387 lira, en yüksek de 49,5865 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,5760 liradan alıcı buluyor.