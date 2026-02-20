Dolar güçlenmeye başladı, rekor kırdı

Dolar endeksi 98'e doğru yükseldi ve güçlü ABD ekonomik verileri ve Federal Rezerv'den gelen şahin sinyalleriyle desteklenerek haftalık yaklaşık yüzde 1'lik bir kazanç elde etmeye hazırlanıyordu.

Dün, haftalık işsizlik başvuruları beş haftanın en düşük seviyesine gerilerken, Philadelphia Fed iş görünümü anketi beklenmedik bir şekilde beş ayın en yüksek seviyesine sıçradı. Bununla birlikte, ABD ticaret açığı Aralık ayında genişledi ve bekleyen konut satışları Ocak ayında azaldı.

Yatırımcılar şimdi dördüncü çeyrek GSYİH ön verilerine ve Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE fiyat endeksi raporuna odaklanıyor. Son FOMC toplantısının tutanakları, politika yapıcıların faiz görünümü konusunda bölünmüş olduğunu gösterdi. Bazıları enflasyon yüksek kalmaya devam ederse daha fazla faiz artırımının gerekebileceğini belirtti.

Fed yetkilisi Stephen Miran, güçlü istihdam ve kalıcı mal enflasyonunu gerekçe göstererek artık "daha az gevşek" bir faiz yolu beklediğini belirtti. Yatırımcılar agresif gevşeme beklentilerini azalttılar ancak yıl sonundan önce iki 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlandırmaya devam ediyorlar.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,7573 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,7538 lira, en yüksek de 43,8591 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,8430 liradan alıcı buluyor.