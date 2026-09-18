Dolar güçlenmeye devam ediyor

Cuma günü dolar endeksi, Fed 'in son faiz kararı ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle, yedi haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrederek 100,2 civarında kaldı. Endeks, FOMC'nin üç yıl sonra ilk kez faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-yüzde 4'e çıkarmasının ardından haftalık yüzde 1'den fazla bir kazanç elde etme yolunda ilerliyor.

Fed yetkilileri ayrıca, yükselen fiyat baskılarını kontrol altına almak amacıyla yılın ilerleyen dönemlerinde ek sıkılaştırmanın gelebileceğini belirtti; Başkan Kevin Warsh, enflasyonun yüksek seviyelerde kaldığını kaydetti.

Japonya Merkez Bankası'nın da faizleri artırması beklenirken, İngiltere Merkez Bankası Perşembe günü borçlanma maliyetlerini değiştirmeden bıraktı ancak Ortadoğu'daki uzun süreli çatışmaların sonunda faiz artırımını gerektirebileceği konusunda uyardı.

Bu arada, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattından akışı yeniden sağlamaya çalışması ve enflasyon endişelerini hafifletmesiyle petrol fiyatları üçüncü seans üst üste düşüşünü sürdürdü.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 48,7381 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,7061 lira, en yüksek de 48,8244 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,7688 liradan alıcı buluyor.