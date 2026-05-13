Dolar güçlü duruşunu koruyor

Dolar endeksi, bir önceki seansta yükseliş gösterdikten sonra Çarşamba günü 98 seviyesinin üzerinde kaldı. Bu yükseliş, ABD enflasyon verilerinin beklenenden daha güçlü gelmesi ve Federal Rezerv'in faiz indirimine ilişkin beklentileri azaltmasıyla desteklendi.

ABD tüketici enflasyonu Nisan ayında yüzde 3,8 artarak yüzde 3,7'lik beklentilerin üzerinde ve Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ortadoğu çatışmasına bağlı olarak yükselen enerji fiyatları da fiyat baskısını artırdı. Piyasalar bu yıl Fed'in faiz indirimini büyük ölçüde fiyatlandırmış durumda, ancak Aralık ayında çeyrek puanlık bir faiz artırımı beklentisi yüzde 35'e yükseldi.

Yatırımcılar şimdi İran savaşının ABD ekonomisini nasıl etkilediğine dair daha fazla sinyal için son üretici enflasyon raporuna odaklanmış durumda. Bu arada, ABD-İran çatışmasını çözmeye yönelik diplomatik çabaların tıkanmasıyla petrol fiyatları yüksek seviyelerde kaldı ve enflasyon risklerini yüksek tuttu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüşmesi bekleniyor, ancak ticaret görüşmelerinin İran meselesinden daha öncelikli olacağını belirtti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,3837 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,3753 lira, en yüksek de 45,4225 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,4136 liradan işlem geçiyor.