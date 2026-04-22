Dolar güçlü duruşunu sürdürüyor

ABD-İran barış görüşmelerinin ikinci turunun planlarının suya düşmesi ve dolara olan güvenli liman talebinin artmasıyla dolar endeksi, önceki seansta yükseliş gösterdikten sonra 98,3'ün üzerinde kaldı.

Haberlere göre, Tahran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye görüşmelere katılmayacağını bildirmesinin ardından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İslamabad'a yapacağı planlı ziyareti iptal etti.

İran ayrıca, ABD Donanması gemileri engellemeye devam ederken Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayacağını söyledi.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump mevcut ateşkesi uzatarak, İran yeni bir teklif sunana ve görüşmeler tamamlanana kadar daha fazla saldırıyı erteleyeceğini belirtti.

Politika tarafında ise, Federal Rezerv adayı Kevin Warsh, geniş kapsamlı reformları ilerletirken Beyaz Saray'dan bağımsızlığını koruyacağına söz verdi; bu duruş, piyasaların beklediğinden daha şahin bir tavır olarak değerlendirildi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,8884 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,8875 lira, en yüksek de 44,9353 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,9201 liradan alıcı buluyor.