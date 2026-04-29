Dolar güçlü duruşunu sürdürüyor

ABD dolar endeksi, haftanın başlarında artan oynaklığın ardından Çarşamba günü 98,6 civarında istikrar kazandı. Piyasalar, Mayıs ayında görev süresi sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın son toplantısı olması beklenen yaklaşan Federal Rezerv politika toplantısına hazırlanıyordu.

Fed'in faiz oranlarını genel olarak değiştirmemesi beklenirken, yatırımcılar politika yapıcıların Orta Doğu çatışmasının ekonomik etkisini nasıl değerlendireceğini yakından izliyor.

AB, İngiltere ve Kanada dahil olmak üzere diğer birçok büyük merkez bankası da bu hafta politika kararlarını açıklayacak. Japonya Merkez Bankası ise Salı günü şahin bir "tut" politikası izledi. Aynı zamanda, tıkanan ABD-İran müzakereleri ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması enflasyon endişelerini artırarak güvenli liman dolarına olan talebi destekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın son teklifinden memnun olmadığı ve nükleer konuların herhangi bir anlaşmanın başından itibaren ele alınması konusunda ısrar ettiği bildirildi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,0613 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,0450 lira, en yüksek de 45,0783 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,0665 liradan alıcı buluyor.